ООН заявляє, що кількість загиблих мирних українців різко зросла: названо причини

Окупанти посилили атаки

ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв серед мирного населення України. За даними Управління з прав людини Організації, за останній місяць щонайменше 57 дітей було вбито або поранено.

Це вдвічі більше, ніж у лютому. Причина в тому, що російські війська посилили свої атаки, повідомляє Sky News.

Також моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що вона підтвердила, що в березні в Україні було вбито або поранено щонайменше 604 мирних мешканців, що на 20% більше, ніж попереднього місяця.

"Березневе збільшення кількості жертв серед цивільного населення відбулося головним чином через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів, що барражують, територією України, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії фронту", — заявили в Бюро з прав людини.

Більшість жертв серед цивільного населення (93,5%), а також найбільші збитки освітнім та медичним установам відбулися в районах, контрольованих Україною.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський попередив заявив, що тільки в березні Росія випустила Україною понад 3000 керованих авіабомб, 600 безпілотників і 400 ракет.

Як повідомляв "Телеграф", масовані обстріли РФ серйозно збільшили кількість жертв серед мирних жителів України. Лише у грудні від рук окупантів у нашій країні загинуло чи було поранено понад 500 цивільних.