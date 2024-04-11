Во время массированной атаки под удар попала и Одесщина: есть прилет
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Враг применяет тактику двойных ударов
В ночь на 11 апреля Россия в несколько волн атаковала Одесщину ударными дронами типа "шахед", а также обстреляла Украину ракетами и беспилотниками. Враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры.
Есть прилет, но он пришелся по открытой местности. Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.
"Под атакой врага во время дроновой волны находились объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов", — сказала Гуменюк.
Россия применяет тактику двойных ударов. Она пытается разрушить объекты, которые собираются восстанавливать.
"На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", — сказала Гуменюк.
Она обратилась к украинцам с просьбой не снимать работу ПВО. Эту информацию Россия использует в собственных целях.
Отметим, РФ ночью и утром 11 апреля совершила очередную массированную атаку на Украину. Она была комбинированной, с использованием ударных дронов, баллистических и крылатых ракет. В некоторых областях были замечены разведывательные беспилотники.
Крылатые ракеты враг направил преимущественно на западные области. Сильные взрывы прогремели во Львовской области, Россия направила несколько воздушных целей на Стрый. Ракеты туда летели с трех направлений.
Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в Запорожской области. В регионе также заметили вражеские разведывательные дроны.