Укр

Во время массированной атаки под удар попала и Одесщина: есть прилет

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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ПВО на юге работало очень сосредоточенно
ПВО на юге работало очень сосредоточенно. Фото Открытые источники

Враг применяет тактику двойных ударов

В ночь на 11 апреля Россия в несколько волн атаковала Одесщину ударными дронами типа "шахед", а также обстреляла Украину ракетами и беспилотниками. Враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры.

Есть прилет, но он пришелся по открытой местности. Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

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"Под атакой врага во время дроновой волны находились объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов", — сказала Гуменюк.

Россия применяет тактику двойных ударов. Она пытается разрушить объекты, которые собираются восстанавливать.

"На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", — сказала Гуменюк.

Она обратилась к украинцам с просьбой не снимать работу ПВО. Эту информацию Россия использует в собственных целях.

Отметим, РФ ночью и утром 11 апреля совершила очередную массированную атаку на Украину. Она была комбинированной, с использованием ударных дронов, баллистических и крылатых ракет. В некоторых областях были замечены разведывательные беспилотники.

Крылатые ракеты враг направил преимущественно на западные области. Сильные взрывы прогремели во Львовской области, Россия направила несколько воздушных целей на Стрый. Ракеты туда летели с трех направлений.

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в Запорожской области. В регионе также заметили вражеские разведывательные дроны.

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#Одесса #Взрывы #Атака #Дроны