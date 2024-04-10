"Враг "поздравляет" Одессу": россияне ударили по энергообъекту, есть прилет и пострадавшие (обновлено)

Всю ночь и на рассвете враг терроризировал Одесщину дронами и ракетами

В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков 10 апреля россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Пока известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Подробности утренней атаки он обнародовал в Telegram.

Всю ночь и на рассвете враг терроризировал Одесщину дронами и ракетами.

"Сначала россияне запустили ударные беспилотники, под прицелом снова была энергетическая инфраструктура. Наши силы ПВО уничтожили 2 "шахеда". На рассвете, около 5:30, российские террористы атаковали Одесщину ракетами, применили и баллистику.", – написал он.

Олег Кипер сообщил, что поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. "Люди чудом не пострадали", — добавил он.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию об ударе по энергетической инфраструктуре. Сейчас, по его словам, специалисты оценят масштабы повреждений энергообъекта. Мэр города добавил, что также от удара пострадал частный дом и несколько автомобилей.

"Враг все утро "поздравляет" Одессу с Днем освобождения.", – написал он.

Кроме того, Труханов добавил, что сейчас известно об одном пострадавшем.

UPD: в 10:14 в Одесской области прозвучали мощные взрывы, после которых, по информации от местных телеграм-каналов, в небе виднеются следы задымления Мониторинговые чаты предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Задымление после взрыва

Ранее "Телеграф" рассказывал о недавней комбинированной атаке врага, во время которой в Одесской области зафиксировали прилет. От действий российских оккупантов пострадала припортовая инфраструктура.