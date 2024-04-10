"Ворог "вітає" Одесу": росіяни вдарили по енергообʼєкту, є прильот та постраждалі

Вночі та на світанку ворог тероризував Одещину дронами та ракетами

В день звільнення Одеси від фашистських загарбників 10 квітня росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Подробиці ранкової атаки він оприлюднив в Telegram.

Вночі та на світанку ворог тероризував Одещину дронами та ракетами.

"Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 "шахеди". На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику.", — написав він.

Олег Кіпер повідомив, що пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. "Люди дивом не постраждали.", — додав он.

В свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив інформацію щодо удару по енергетичній інфраструктурі. Зараз, за його словами, спеціалісти оцінють масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Мер міста додав, що також від удару постраждав приватний будинок та декілька автівок.

"Ворог увесь ранок "вітає" Одесу із Днем визволення.", — написав він.

Окрім того, Труханов додав, що наразі відомо про одного постраждалого.

Раніше "Телеграф" розповідав про нещодавню комбіновану атаку ворога, під час якої на Одещині зафіксували приліт. Від дій російських окупантів постраждала припортова інфраструктура.