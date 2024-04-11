В Запорожской области прогремели взрывы утром: детали

В воздушное пространство Украины ракеты начали входить с 5 утра

Россия с утра 11 апреля обстреляла украинские города ракетами. Взрывы раздались также в Запорожской области.

Взрывы в Запорожской области прогремели дважды — примерно в 5:19 и 5:53. Об опасности местных жителей предупреждал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Крылатая ракета направлялась в областной центр, но взорвалась в воздухе, не долетев до него, о чем сообщают мониторинговые каналы. Пока неизвестно, что стало причиной. После взрыва над областью фиксировали разведывательный дрон.

Пока официальной информации о взрывах под Запорожьем нет. Отметим, что ночью в 3:45 была баллистическая угроза для области.

Напомним, ночью россияне подняли бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет 101/55/555. Основной удар пришелся по западным областям. Больше всего воздушных целей летело на Стрый (Львовщина).

Раздавались также взрывы в Киевской области. Враг из бомбардировщиков Миг-31К запустил ракеты Х-47М2 "Кинжал". По предварительным данным, все уничтожены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове прогремели взрывы утром 11 апреля. Громко было и в области.