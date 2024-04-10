В Одессе с самого утра раздалось несколько мощных взрывов: что известно (обновлено)

Местных жителей предупреждали о росте угрозы — из-за любви окупантов к символическим датам

С самого утра 10 апреля в Одессе, которую россияне регулярно атакуют последние несколько недель, раздалось несколько мощных взрывов. Также есть информация, что было громко и в Черноморске Одесской области.

Такие данные сообщает местный корреспондент "Телеграфа". По имеющимся данным, после отбоя "ночной тревоги" и предупреждением о новых целях на регион прошло всего несколько минут.

Мониторинговые паблики утверждают, что Одессу атаковали баллистическим вооружением, запущенным из временно оккупированного Крыма. Официального подтверждения нет, однако, вероятно, использовались ракеты типа "Искандер". Взрывы раздались в считанные минуты после объявления воздушной тревоги — цели очень быстро пролетели через Николаевщину, обеспечив одесситам очень недоброе утро.

Также взрывы слышали и в районе Черноморска Одесской области. О каких-либо последствиях российской атаки пока официальных данных нет.

Где раздавались взрывы в Одесской области

Следует отметить, что в Одесской области беспокойной была и ночь – регион находился под массивной атакой "шахедов". Воздушная тревога на время охоты подразделений ПВО за вражескими дронами длилась несколько часов. Ждем официальных данных от местных властей.

Добавим, что мониторинговые паблики ранее предупреждали о возможном усилении атак врага на Одесчину из-за любви российских властей к символическим датам. Именно 10 апреля Одесса отмечает день освобождения города от нацистских захватчиков во Второй мировой войне. Местных жителей призывали быть более осмотрительными и ответственно реагировать на тревоги в случае их объявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о недавней комбинированной атаке врага, во время которой в Одесской области зафиксировали прилет. От действий окупантов пострадала припортовая инфраструктура.

Интересно, что, несмотря на рост интенсивности атак на Одесскую область, некоторые местные жители безответственно ставят к извещениям тревоги. Так, в Теплодаре неизвестные "задули" сирену монтажной пеной из-за того, что она была громкой и мешала спать.