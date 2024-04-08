Украину ночью атаковали "шахедами": в Одесской области есть попадание (фото)

Работа ПВО длилась примерно 3 часа

Ночью, 8 апреля, российские оккупанты атаковали Украину "шахедами" с юга и севера. В Одесской области есть попадания.

Воздушная тревога охватила 7 областей: Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, Киевскую, Житомирскую, Винницкую, Ровенскую и Хмельницкую. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

Около 0:15 в Одессе были слышны взрывы. Окрестности города атаковали ударные беспилотники россиян. Под прицелом врага была критическая инфраструктура. Об этом сообщают Силы обороны Юга.

"К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 4 сбиты в Одесской области, 2 — в Николаевской, 1 — в Кировоградской области.

Затем воздушную тревогу объявили в Киевской области. Киевская ОВА предупредила о работе ПВО.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорилось в сообщении.

Позже воздушную тревогу объявили в Винницкой области. На карте воздушных тревог опасность фиксировалась вдоль полосы с севера на юг через центр Украины.

Взрывы также звучали в Житомирской области. По данным Telegram-каналов в регионе работало ПВО.

Ударные беспилотники россиян добрались до западных областей Украины. Воздушная тревога была объявлена в Ровенской области.

Кроме того, за вечер и ночь агрессор атаковал Никопольщину 8 раз. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Бил дронами-камикадзе и артиллерией. Взрывы раздавались в Никополе и Марганецком обществе. Повреждены коммунальное предприятие, частный дом, авто. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты 357 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области. 3 человека погибли, 3 ранены в результате вражеского обстрела "Градами" в Пологовском районе.

Войска РФ нанесли 5 авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке.

62 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку.

276 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Каменского.

"Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", — написал Федоров.

В ночь на 8 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым, районов Курск, Ейск –РФ.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 17 из них. А также сбили 1 ракету Х-59. Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье, 7 апреля, на территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции произошел взрыв. Там сдетонировал дрон. Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон. В Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что Украина не причастна к атаке на ЗАЭС. Провокационные удары по атомной электростанции, имитирующие атаки снаружи – это стандартная и привычная тактика российских террористов.