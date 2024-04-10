В Одесі з самого ранку пролунало кілька потужних вибухів: що відомо (оновлено)

Місцевих жителів попереджали про зростання загрози — через любов окупантів до символічних дат

Від самого ранку 10 квітня в Одесі, яку окупанти регулярно атакують останні кілька тижнів, пролунало кілька потужних вибухів. Також є інформація, що гучно було і в Чорноморську Одеської області.

Такі дані повідомляє місцевий кореспондент "Телеграфу". За наявними даними, після відбою "нічної тривоги" та попередженням про нові цілі на регіон минуло усього кілька хвилин.

Моніторингові пабліки стверджують, що Одесу атакували балістичним озброєнням, яке запустили із тимчасово окупованого Криму. Офіційного підтвердження немає, однак, імовірно, використовувалися ракети типу "Іскандер". Вибухи пролунали за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги — цілі дуже швидко пролетіли через Миколаївщину, забезпечивши одеситам вельми недобрий ранок.

Також вибухи чули і в районі Чорноморська, що на Одещині. Про будь-які наслідки російської атаки наразі офіційних даних немає.

Де лунали вибухи на Одещині

Слід зазначити, що в Одеській області неспокійною була і ніч — регіон знаходився під масивною атакою "шахедів". Повітряна тривога на час полювання підрозділів ППО за ворожими дронами тривала кілька годин. Чекаємо на офіційні дані від місцевої влади.

Додамо, що моніторингові пабліки раніше попереджали про можливе посилення атак ворога на Одещину через любов російської влади до символічних дат. А саме 10 квітня Одеса святкує день визволення міста від нацистських загарбників у Другій світовій війні. Місцевих жителів закликали бути більш обачними та відповідально реагувати на тривоги у разі їх оголошення.

Раніше "Телеграф" розповідав про нещодавню комбіновану атаку ворога, під час якої на Одещині зафіксували приліт. Від дій окупантів постраждала припортова інфраструктура.

Цікаво, що попри зростання інтенсивності атак на Одеську область деякі місцеві жителі безвідповідально ставлять до сповіщень тривоги. Так, у Теплодарі невідомі "задули" сирену монтажною піною через те, що вона була загучною і заважала спати.