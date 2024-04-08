Україну вночі атакували "шахедами": на Одещині є влучання (фото)
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Робота ППО тривала приблизно 3 години
Вночі, 8 квітня, російські окупанти атакували Україну "шахедами" з півдня та півночі. В Одеській області є влучання.
Повітряна тривога охопила 7 областей: Миколаївську, Одеську, Херсонську, Київську, Житомирську, Вінницьку, Рівненську та Хмельницьку. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
Близько 0:15 в Одесі було чутно вибухи. Околиці міста атакували ударні безпілотники росіян. Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Про це повідомляють Сили оборони Півдня.
"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", — йдеться у повідомленні.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 — на Миколаївщині, 1 — на Кіровоградщині.
Потім повітряну тривогу оголосили у Київській області. Київська ОВА попередила про роботу ППО.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — ішлося в повідомленні.
Пізніше повітряну тривогу оголосили на Вінниччині. На карті повітряних тривог небезпека фіксувалася вздовж смуги з півночі на південь через центр України.
Вибухи також лунали на Житомирщині. За даними Telegram-каналів у регіоні працювала ППО.
Ударні безпілотники росіян дісталися західних областей України. Повітряну тривогу було оголошено у Рівненській області.
Окрім цього, за вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок, авто. Загиблих та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області. 3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу "Градами" у Пологівському районі.
- Війська РФ завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці.
- 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку.
- 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.
"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — написав Федоров.
У ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ –РФ.
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 17 з них. А також збили 1 ракету Х-59. Про це повідомили в Повітряних Силах України.
Раніше "Телеграф" писав, що у неділю, 7 квітня, на території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух. Там здетонував дрон. Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. У Головному управління розвідки Міністерства оборони зазначили, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС. Провокаційні удари по атомній електростанції, що імітують атаки зовні – це стандартна та звична тактика російських терористів.