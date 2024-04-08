Україну вночі атакували "шахедами": на Одещині є влучання (фото)

Робота ППО тривала приблизно 3 години

Вночі, 8 квітня, російські окупанти атакували Україну "шахедами" з півдня та півночі. В Одеській області є влучання.

Повітряна тривога охопила 7 областей: Миколаївську, Одеську, Херсонську, Київську, Житомирську, Вінницьку, Рівненську та Хмельницьку. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Близько 0:15 в Одесі було чутно вибухи. Околиці міста атакували ударні безпілотники росіян. Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", — йдеться у повідомленні.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 — на Миколаївщині, 1 — на Кіровоградщині.

Потім повітряну тривогу оголосили у Київській області. Київська ОВА попередила про роботу ППО.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — ішлося в повідомленні.

Пізніше повітряну тривогу оголосили на Вінниччині. На карті повітряних тривог небезпека фіксувалася вздовж смуги з півночі на південь через центр України.

Вибухи також лунали на Житомирщині. За даними Telegram-каналів у регіоні працювала ППО.

Ударні безпілотники росіян дісталися західних областей України. Повітряну тривогу було оголошено у Рівненській області.

Окрім цього, за вечір та ніч агресор атакував Нікопольщину 8 разів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Бив дронами-камікадзе та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок, авто. Загиблих та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області. 3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу "Градами" у Пологівському районі.

Війська РФ завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці.

62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку.

276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — написав Федоров.

У ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ –РФ.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 17 з них. А також збили 1 ракету Х-59. Про це повідомили в Повітряних Силах України.

Раніше "Телеграф" писав, що у неділю, 7 квітня, на території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух. Там здетонував дрон. Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. У Головному управління розвідки Міністерства оборони зазначили, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС. Провокаційні удари по атомній електростанції, що імітують атаки зовні – це стандартна та звична тактика російських терористів.