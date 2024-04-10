Війна — день 777: росіяни тиснуть у двох місцях на фронті і повільно просуваються

Оперативно про головне за добу

Упродовж 777 днів Україна стримує російське вторгнення. Окупанти сконцентрували основні зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямах, де відбувається основна кількість бойових зіткнень та фіксується просування ворожих військ. При цьому у пріоритет вони ставлять захоплення міста Часів Яр і для цього намагаються створити умови для удару з флангів. Подібні атаки для загарбників обходяться високою ціною, тож лише під Тоненьким вони за місяць втратили майже сотню одиниць важкої техніки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 ЄС розпочав підготовку 14-го пакету санкцій проти Росії. У ньому буде зменшено можливості обходити вже введені санкції.

00:00 Україна має план нового контрнаступу, каже Зеленський. Однак, за його словами, для цього ЗСУ потрібно отримати більше зброї.

Про те, що відбувалося 7 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 774: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку та намагаються прорватися до Годинника Яру

З ситуацією в Україні за 8 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 775: росіяни активізувалися біля Роботиного та Кринок та продовжують повітряний терор

Інформацію за 9 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 776: окупанти просуваються біля Авдіївки та намагаються влаштувати блекаут в Україні