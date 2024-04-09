Росіяни намагаються прорвати оборону, але ЗСУ відбивають атаки: що відбувається на фронті (карта)

Інтенсивність атак трохи знизилася

Триває 776-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 8 квітня на фронті сталося 56 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив на Новопавлівському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили одну атаку росіян у районі населеного пункту Терни Донецької області. За підтримки авіації вони намагалися прорвати оборону наших військ.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 14 атак. Бої точилися в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи з позицій. Наші воїни відбили 6 атак у районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку росіяни за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Вони атакували в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка.

Новопавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку ворог провів 2 атаки. Це сталося в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Оріхівський напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку росіяни продовжують намагатися вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу 8 квітня окупанти здійснили 6 безуспішних атак позицій наших військ.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 9 квітня росіяни атакували Україну "шахедами". Ворог запустив 20 ударних дронів і всі вони були знищені силами ППО.