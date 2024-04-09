Атака тривала 7 годин: вночі росіяни били по Україні "шахедами", вибухи лунали в кількох областях (фото)

Росіяни запускали дрони по одному, або невеликими групами

У ніч проти вівторка, 9 квітня, росіяни атакували Україну "шахедами". Атака тривала майже сім годин, у кількох областях лунали вибухи. Загалом ворог атакував 20 безпілотниками, усі 20 були збиті ППО. Також окупанти вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини.

"До відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок протиповітряного бою збито всі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", – повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Одразу після опівночі Повітряні сили України попередили про ударних безпілотників, які ворог запустив із південного напрямку. Дрони були на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Вони також фіксувалися на Одещині, залетіли у Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську та Львівську області.

Ще увечері 8 квітня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі під Полтавою. Як повідомив голова Полтавської ОВ Філіп Пронін, внаслідок ворожого удару по житлових будинках одна людина загинула. За попередньою інформацією, ще п’ятеро людей отримали травми. Троє з них діти. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку. Загалом постраждало 10 людей. Сталася часткова руйнація даху, спалахнула пожежа. Також було пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Близько 1:40 вибухи знову пролунали на Полтавщині, пише "Суспільне Полтава". Незабаром було чути повторні вибухи.

Близько 3:30 на Львівщині працювала ППО. Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Вибухи приблизно в цей час пролунали й на Хмельниччині. Про це написав Telegram-канал "Суспільне Хмельницький".

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський 8 квітня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основним питанням був Харків, захист міста від російських ударів та можливість зміцнити наші ППО та РЕБ у Харківській області.