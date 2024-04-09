Атака длилась 7 часов: ночью россияне били по Украине "шахедами", взрывы звучали в нескольких областях (фото)

Россияне запускали дроны по одному, или небольшими группами

В ночь на вторник, 9 апреля, россияне атаковали Украину "шахедами". Атака продолжалась почти семь часов, в нескольких областях гремели взрывы. Всего враг атаковал 20 беспилотниками, все 20 были сбиты ПВО. Также оккупанты ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.

"К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", — сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Сразу после полуночи Воздушные силы Украины предупредили об ударных беспилотниках, которые враг запустил с южного направления. Дроны были на Николаевщине, Днепропетровщине и Херсонщине. Они также фиксировались в Одесской области, залетели в Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую и Львовскую области.

Еще вечером 8 апреля россияне ударили по гражданской инфраструктуре под Полтавой. Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, в результате вражеского удара по жилым домам один человек погиб. По предварительной информации, еще пятеро людей получили травмы. Трое из них — дети. Еще одного человека спасли из соседнего дома. Всего пострадало 10 человек. Произошло частичное разрушение крыши, вспыхнул пожар. Также были повреждены несколько соседних домов.

Около 1:40 взрывы снова прогремели на Полтавщине, пишет "Суспільне Полтава". Вскоре раздались повторные взрывы.

Около 3:30 на Львовщине работала ПВО. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Взрывы приблизительно в это же время прозвучали и на Хмельнитчине. Об этом написал Telegram-канал "Суспільне Хмельницький".

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский 8 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основным вопросом был Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области.