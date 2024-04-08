Зеленский провел Ставку, главной темой были обстрелы Харькова: что по итогу

Президент также заслушал доклад о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основным вопросом был Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. По словам Зеленского, он заслушал доклады военных о физической защите объектов энергетики и о результативности сбития дронов и ракет. Президент подчеркнул, что будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины.

"Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить", — отметил он.

Также, по информации президента, главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Зеленский подчеркнул, что Силы обороны удерживают позиции.

"Главное сейчас – эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 марта состоялась очередная Ставка верховного главнокомандующего, в которой впервые принял участие новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. На ней обсудили два важных вопроса, и один из них — террористические удары России по энергетике Украины.