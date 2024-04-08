Зеленський провів Ставку, головною темою були обстріли Харкова: що у підсумку

Президент також заслухав доповідь про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основним питанням був Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.

Про це глава держави повідомив у Telegram. За словами Зеленського, він заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Президент наголосив, що будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.

"Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити", — зазначив він.

Також, за інформацією президента, головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Зеленський підкреслив, що Сили оборони тримають позиції.

"Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 29 березня відбулась чергова Ставка верховного головнокомандувача, у якій вперше взяв участь новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко. На якій обговорили два важливих питання, і одне з них — терористичні удари Росії по енергетиці України.