Россияне пытаются прорвать оборону, но ВСУ отбивают атаки: что происходит на фронте (карта)

Интенсивность атак немного снизилась

Идет 776-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 8 апреля на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего атак враг осуществил на Новопавловском направлении.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении наши воины отразили одну атаку россиян в районе населенного пункта Терны Донецкой области. При поддержке авиации они пытались прорвать оборону наших войск.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 14 российских атак. Бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Наши воины отразили 6 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении россияне при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону наших войск. Они атаковали в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении враг провел 2 атаки. Это произошло в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении россияне продолжают пытаться выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки 8 апреля, оккупанты совершили 6 безуспешных атак позиций наших войск.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 апреля россияне атаковали Украину "шахедами". Враг запустил 20 ударных дронов и все они были уничтожены силами ПВО.