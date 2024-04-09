Война — день 776: оккупанты продвигаются возле Авдеевки и пытаются создать блекаут в Украине

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает сдерживать натиск российских захватчиков, которые фокусируют свои усилия на Новопавловском и Бахмутском направлении, где проходит основное количество боевых столкновений. При этом оккупанты также смогли продвинуться к западу от Авдеевки. На фоне этого продолжаются бесконечные обстрелы украинских гражданских объектов, к примеру, захватчики не оставили идеи уничтожить украинскую энергосистему, но выбрали для достижения этой цели другую тактику.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько российских БПЛА были замечены в Николаевской и Днепропетровской областях. Объявлена тревога.

Информацию за 6 апреля смотрите по ссылке: Война — день 773: начались бои у Часова Яра, Украина наносит удары по тылам России

О том, что происходило 7 апреля, читайте в материале: Война — день 774: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и пытаются прорваться в Часов Яр

С ситуацией в Украине за 8 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 775: россияне активизировались у Работино и Крынок и продолжают воздушный террор