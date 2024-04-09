Війна — день 776: окупанти просуваються біля Авдіївки та намагаються створити блекаут в Україні

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує стримувати тиск російських загарбників, які фокусують свої зусилля на Новопавлівському та Бахмутському напрямку, де проходить основна кількість бойових зіткнень. При цьому окупанти також змогли просунутися на захід від Авдіївки. На тлі цього тривають нескінченні обстріли українських цивільних об’єктів, наприклад, загарбники не залишили ідеї знищити українську енергосистему, але вибрали для досягнення цієї мети іншу тактику.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кілька російських БПЛА було помічено у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Оголошено тривогу.

Інформацію за 6 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 773: почалися бої біля Часового Яру, Україна завдає ударів по тилах Росії

Про те, що відбувалося 7 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 774: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку і намагаються прорватися до Часового Яру

З ситуацією в Україні за 8 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 775: росіяни активізувалися біля Роботиного та Кринок та продовжують повітряний терор