Росіяни посилено штурмують позиції ЗСУ на двох напрямках: яка ситуація на фронті (карта)

За добу відбулось 76 бойових зіткнень

На 775 день повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, окупаційні війська не полишають спроб активного штурму позицій ЗСУ. Так протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Найбільшу кількість атак було відбито на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Про це у ранковому зведенні інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили 31 атаку росіян на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

На Новопавлівському напрямку українські бійці продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок на мапі Deep State

Водночас на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. А на Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Купʼянський напрямок на мапі Deep State

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

Оріхівський напрямок на мапі Deep State

Оріхівський напрямок на мапі Deep State

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ.

Херсонський напрямок на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами очільнику ГУР Кирила Буданова, ситуація на фронті залишається важкою, але водночас контрольованою. Ближче до кінця весни чи на початку літа очікується активізація наступальних дій російських окупантів.