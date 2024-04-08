Не рахуються зі втратами: в ISW попередили про прискорення наступу російських військ

Україна тим часом перебуває у важкій ситуації через затримку західної допомоги

Російські війська останнім часом починають активно прискорювати наступальні операції на всьому протязі лінії фронту в Україні. При цьому російські війська ігнорують збільшення втрат у техніці та живій силі, ставлячи перед собою першочергове завдання захопити якнайбільше української території.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 7 квітня. Аналітики нагадують, що президент України Володимир Зеленський та керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвали травень або червень датою нового можливого наступу російських терористів.

"Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, ігнорують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці", – сказано у звіті.

Україна перебуває у важкій ситуації через затримку західної допомоги. Затримки та бездіяльність партнерів України змусили Україну поступитися ініціативою російським терористам, тому українські військові не можуть зараз планувати успішну оборону, не кажучи вже про контрнаступальні дії.

Щобільше, через відкриту бездіяльність більшості західних партнерів Сили оборони України повинні приймати складні щодо пріоритетності тих або інших аспектів оборони. Це робиться за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського потенціалу або планування будь-яких контрнаступальних дій.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти давно говорять про можливий наступ на Харків і проводять дезінформаційну кампанію із цього приводу, проте Україна може його захистити від цього.

Російський терористичний режим тренує в Сибіру шість додаткових дивізій – це понад 120 тисяч одиниць особового складу. Ці сили російські терористи надалі можуть використати для розрекламованої спроби захопити Харків, проте насправді перспективи такої операції з боку росіян виглядають дуже сумнівними.