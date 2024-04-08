Не считаются с потерями: в ISW предупредили об ускорении наступления российских войск

Украина тем временем находится в тяжелой ситуации из-за задержки западной помощи

Российские войска в последнее время начинают активно ускорять наступательные операции на всем протяжении линии фронта в Украине. При этом российские войска игнорируют увеличение потерь в технике и живой силе, ставя перед собой первоочередную задачу захватить как можно больше украинской территории.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 7 апреля. Аналитики напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвали май или июнь датой возможного наступления российских террористов.

"Недавно ISW заметил, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, совершив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня по направлению Часов Яра, и продолжает оценивать, что российские военные, похоже, игнорируют вероятное увеличение потерь в живой силе и технике", – говорится в отчете.

Украина находится в тяжелой ситуации из-за задержки западной помощи. Задержки и бездействие партнеров Украины заставили Украину уступить инициативу российским террористам, поэтому украинские военные не могут сейчас планировать успешную оборону, не говоря уже о контрнаступательных действиях.

Более того, из-за открытого бездействия большинства западных партнеров Силы обороны Украины должны принимать сложные приоритеты тех или иных аспектов обороны. Это делается за счет борьбы с инициативой ограничения российского потенциала или планирования каких-либо контрнаступательных действий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты давно говорят о возможном наступлении на Харьков и проводят дезинформационную кампанию по этому поводу, однако Украина может его защитить от этого.

Российский террористический режим тренирует в Сибири шесть дополнительных дивизий – это более 120 тысяч единиц личного состава. Эти силы российские террористы в дальнейшем могут использовать для разрекламированной попытки захватить Харьков, однако на самом деле перспективы такой операции со стороны россиян выглядят очень сомнительными.