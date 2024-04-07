Росія наступатиме: Буданов сказав, де і коли цього чекати Україні

До початку очікуваного російського наступу, ймовірно, значних змін на фронті не буде

Ситуація на фронті залишається важкою, але водночас контрольованою. Ближче до кінця весни чи на початку літа очікується активізація наступальних дій російських окупантів.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD. За його словами, насамперед наступ буде під Донецьком.

"Вони (ВР РФ. — Ред.) трохи просунуться у бік Часового Яру. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, стратегічного напряму Покровськ", - сказав Буданов.

При цьому він вважає, що до початку очікуваного наступу російських значних змін на фронті не буде.

"Ситуація є досить складною, але вона під контролем", — пояснив начальник ГУР.

Водночас Кирило Буданов не виключає, що цього року відбудеться український контрнаступ. Однак він не став говорити про це детальніше, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Буданов додав, що зараз Україна потребує "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів". Він також висловився щодо ініціативи Чехії щодо спільної закупівлі європейськими країнами 800 тисяч артснарядів. За словами голови ГУР, він поки що "не відчуває" їх на фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський сказав, чи варто чекати на новий наступ на Харків.