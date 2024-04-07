Россия будет наступать: Буданов сказал, где и когда этого ждать Украине

До начала ожидаемого российского наступления, вероятно, значительных изменений на фронте не будет

Ситуация на фронте остается тяжелой, но в то же время контролируемой. Ближе к концу весны или в начале лета ожидается активизация наступательных действий российских оккупантов.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов интервью немецкому телеканалу ARD. По его словам, в первую очередь наступление будет под Донецком.

"Они (ВС РФ. — Ред.) немного продвинутся в сторону Часова Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", — сказал Буданов.

При этом он полагает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.

"Ситуация довольно сложная, но она под контролем", — объяснил начальник ГУР.

В то же время Кирилл Буданов не исключает, что в текущем году произойдет украинское контрнаступление. Однако он не стал говорить об этом детальнее, сославшись на то, что ответственность за эту область лежит на Генштабе ВСУ.

Буданов добавил, что сейчас Украина нуждается "в дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемах боеприпасов". Он также высказался насчет инициативы Чехии по совместной закупке европейскими странами 800 тысяч артснарядов. По словам главы ГУР, он пока "не ощущает" их на фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, стоит ли ждать нового наступления на Харьков.