Росіяни змінили тактику на фронті: використовують "зерграші" та "м'ясні упаковки" для наступу (відео)

Схоже, це тепер стандартна тактика для російських війск – масово помирати під час зерграшів та у бронетехніці

Російські терористи змінили тактику на полі бою, почавши атакувати великими групами піхоти (так званий "зерграш", наступ максимальною кількістю живої сили). Також вони почали використовувати так звані "м'ясні упаковки" – бойові машини, до яких намагаються запхати якнайбільше солдатів, щоб на швидкості підлетіти до українських позицій та висадити піхотинців біля укріплень.

Вперше увагу на це звернули низка OSINTерів та військових експертів, які опублікували відео з відбиттями атак російських терористів на фронті. Тільки за 6 квітня нарахували щонайменше три атаки, у яких росіяни вдалися до нової тактики.

Наприклад, військовий експерт Ігаль Левін зробив висновок, що це тепер – стандартна тактика російських терористів. За його словами, експерти в шоці, що росіяни змогли напхати у техніку стільки солдатів, а поняття "одиночна ціль", додав він, для українських військових тепер фактично не існує.

"Вже третє за день відеосвідоцтво поразки російської бронетехніки, набитої під зав'язку піхотою. Щоправда, в цю помістилося всього 12 піхотинців, однак це явно означає нову цілеспрямовану тактику… Загалом треба зазначити, що для українців більше немає такого поняття, як "одиночна ціль". Будь-який одиночний об'єкт техніки, по якому раніше могли не відкривати вогонь, щоб заощадити боєприпаси, тепер запросто може бути цілим взводом солдатів… Тобто, росіяни, мабуть, звернули увагу, що через економію боєприпасів по одиночних цілях українські бійці не завжди відкривають вогонь, і тепер використовують тактику "м'ясних упаковок" — максимально і битком набиваючи техніку піхотою, фактично цілий взвод на одну машину, а далі на швидкості намагаються проскочити no man's land, щоб залетіти на українські позиції та там уже "розпакуватися". Рішення — "розпаковувати" їх ще на нічийній землі, не вестися на те, що це нібито поодинокі цілі", – написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ мають певні тактичні успіхи на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас ситуація навколо Часового Яру загострюється, проте місто під контролем ЗСУ. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.