Відбили 11 атак за добу: у Генштабі розповіли про значні втрати росіян у техніці на Авдіївському напрямку

Тактика росіян не змінюється

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат у спробах наступу на Авдіївському напрямку. Так Січеславські десантники протягом суботи, 6 березня, відбили 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що росіяни не залишають спроб штурмувати позиції десантників, обстрілюючи з артилерії, застосовуючи дрони та літальні апарати.

"Бої тривають… Лише за минулу добу Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ. Ми тримаємося! Маневруємо та знищуємо російських окупантів", — йдеться у повідомленні.

Генштаб додає, що ситуація залишається напруженою, але десантники дають гідну відсіч та стримують навалу російських окупантів.

"Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів", — мовить у зведенні.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ мають певні тактичні успіхи на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас ситуація навколо Часового Яру загострюється, проте місто під контролем ЗСУ. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.