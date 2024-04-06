Отбили 11 атак за сутки: в Генштабе рассказали о значительных потерях россиян в технике на Авдеевском направлении

Тактика россиян не меняется

Россияне продолжают нести значительные потери в попытках наступления на Авдеевском направлении. Так Сичеславские десантники в течение субботы, 6 марта, отразили 11 атак противника и уничтожили 16 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что россияне не оставляют попыток штурмовать позиции десантников, обстреливая из артиллерии, применяя дроны и летательные аппараты.

"Бои продолжаются… Только за минувшие сутки Сичеславцами было отбито 11 атак и вражеских штурмов, уничтожено 16 единиц вражеской техники, из них 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ Мы держимся! Маневрируем и уничтожаем российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Генштаб добавляет, что ситуация остается напряженной, но десантники дают достойный отпор и сдерживают нашествие российских оккупантов.

"Тактика остается неизменной: большое количество пехоты, штурмовые группы заезжают на боевых машинах под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются беспилотные летательные аппараты разных типов", — говорится в дополнении.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ имеют определенные тактические успехи на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время, ситуация вокруг Часового Яра обостряется, однако город под контролем ВСУ. Все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.