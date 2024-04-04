Путін втратив близько 30% Чорноморського флоту – глава МЗС Британії

У Британії розповіли, які можуть бути наслідки для світу від програшу України

Залежно від того, як закінчиться війна в Україні, світ чекає на два розвитки подій. У тому варіанті, де перемагає Росія, проблеми загрожують не лише Україні, а й усій Європі.

Про це під час спілкування з журналістами у Брюсселі повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він нагадав, що Росія вже має значні втрати через напад на Україну, але диктатора Володимира Путіна це не зупиняє.

"Є майбутнє, де Україна отримує необхідну підтримку, а Путін зазнає стратегічної поразки. Він уже багато в чому зазнав його: втратив 350 тисяч осіб, близько 30% Чорноморського флоту, втратив половину території, яку він захопив після 22 лютого. НАТО сильніша, і немає жодних сумнівів у його міцності та здатності допомагати друзям та союзникам", — сказав Кемерон.

Однак є й інший сценарій розвитку подій, в якому Україну відкидають союзники й вона залишається віч-на-віч з агресією Росії. У такому разі радітимуть у Москві, Пекіні, Тегерані та Пхеньяні, вважає британський міністр. Що стосується Європи та НАТО, то у разі програшу України вони зіткнуться з серйозними небезпеками та почнуть сумніватися в тому, чи справді відстоюють союзників, чи справді є в них політична воля, щоб відбити будь-які загрози.

"І це вибір. Ніщо неминуче, але ми цілком можемо допомогти Україні відновити свою територію та досягти справедливого світу", — сказав Девід Камерон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомий кінорежисер Емір Кустуриця звинуватив "бандерівців" у репресіях сербів. Він обговорив це із президентом Росії Володимиром Путіним.