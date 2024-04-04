Путин потерял около 30% Черноморского флота – глава МИД Британии

В Британии рассказали, какие могут быть последствия для мира от проигрыша Украины

В зависимости от того, как закончится война в Украине, мир ждет два развития событий. В том варианте, где побеждает Россия, проблемы грозят не только Украине, но и всей Европе.

Об этом во время общения с журналистами в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он напомнил, что у России уже значительные потери из-за нападения на Украину, но диктатора Владимира Путина это не останавливает.

"Есть будущее, где Украина получает необходимую поддержку, а Путин терпит стратегическое поражение. Он уже во многом потерпел его: потерял 350 тысяч человек, около 30% Черноморского флота, потерял половину территории, которую он захватил после 22 февраля. НАТО сильнее, и нет никаких сомнений в его прочности и способности помогать друзьям и союзникам", — сказал Кэмерон.

Однако есть и другой сценарий развития событий, в котором Украину отвергают союзники и она остается один на один с агрессией России. В таком случае радоваться будут в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне, считает британский министр. Что касается Европы и НАТО, то в случае проигрыша Украины, они столкнутся с серьезными опасностями и начнут сомневаться в том, а действительно ли отстаивают союзников, а действительно есть ли у них политическая воля, чтобы отразить любые угрозы.

"И это выбор. Ничто неизбежно, но мы вполне можем помочь Украине восстановить свою территорию и достичь справедливого мира", — сказал Дэвид Камерон.

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