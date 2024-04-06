"Для оборони є, а для наступу…": Зеленський прокоментував ситуація з браком снарядів у ЗСУ

Альтернативу їм наші бійці знайшли

Україна має снаряди для оборони, проте не має необхідної кількості зброї для наступальних дій. Водночас українські бійці змогли подолати брак артилерійських снарядів, замінивши їх ударними дронами.

Про це в інтервʼю "Ми — Україна" розповів президент України Володимир Зеленський. Він також наголосив, що за декількома ініціативами вже почала надходити зброя.

"Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, по-чесному, в усіх бригадах, які на найнапруженіших напрямках, все сьогодні, слава Богу, довго боролися з цим, але все чесно розподіляється. Без пріоритетів, без любимчиків, без нікого. Сьогодні все це є", — сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що дрони стали альтернативою дефіцитним артилерійським снарядам. Це був вимушений хід нашої армії, проте на деяких напрямках він дозволяє нівелювати проблему нестачі артилерії.

"Ми збільшили виробництво дронів в десятки разів, дефіцити в цьому плані я не бачу. Бойові бригади це отримують. Що стосується зриву контрнаступу росіян, відповідної зброї, то її не вистачає", — сказав глава держави.

Також президент додав, що для того, щоб повністю закрити Україну, нам потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній або аналоги. Щобільше, нашій державі бракує далекобійних снарядів і озброєння, щоб завдавати ударів по військових аеродромах РФ, літаках і вертольотах, а також складах і базах.

Раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Франції заявив, що для України у війні з російською агресією настав "вкрай важливий момент". Україні потрібно надати більше допомоги від союзників.