Росія влаштувала дві провокації проти НАТО: як відреагували в Україні та у світі

Росіяни влаштували провокації проти Естонії та Польщі, Європа обурена

Російський режим в другій половині дня 19 вересня влаштував відразу дві провокації проти НАТО. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії та Польщі. Європейські країни обурені, президент США Дональд Трамп висловив стурбованість, а Росія відкрито бреше, що жодних порушень не було.

Про інцидент повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії, а також низка ЗМІ. За даними естонських дипломатів, три винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії та перебували там щонайменше 12 хвилин. ЗМІ писали, що на перехоплення російських літаків підняли італійські винищувачі F-35 та шведські Gripen зі складу Повітряної поліції НАТО.

Реакція Естонії

Відомо, що МЗС Естонії викликав тимчасового повіреного у справах РФ та вручив йому ноту протесту.

"Цього року Росія чотири рази порушила повітряний простір Естонії, що само по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, коли три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстоким", – прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Окремо Естонія звернулася до НАТО з вимогою терміново почати консультації згідно зі статтею 4 статуту Альянсу. Про це офіційно заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Сьогодні вранці 3 російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4", – повідомив прем'єр.

Реакція України та союзників

Міністерство закордонних справ України жорстко засудило чергову російську провокацію. А президент України Володимир Зеленський підкреслив, що випадки з порушеннями кордонів країн НАТО — це системна російська кампанія проти західних країн, яка вимагає системної відповіді.

"Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії — як спільні, так і з боку кожної окремої країни", – сказав він.

Міністр оборони Литви Довілє Шакалєнє написала, що країни НАТО повинні серйозно поставитися до ситуації, оскільки Росія випробовує кордони країн Балтії "не без причини". Вона нагадала при цьому, як 10 років тому Туреччина відповіла на порушення кордонів російським бойовим літаком.

"Ми повинні діяти рішуче… Туреччина показала приклад 10 років тому. Є над чим задуматися", – сказала вона.

Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами 19 вересня заявив, що йому "не подобається" інцидент з літаками РФ в Естонії. Втім, це була вся його реакція.

"Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може спричинити великі проблеми. Мені про це повідомлятимуть", — сказав президент США.

Що бреше Росія

Російський режим зробив чергову спробу відбрехатися. Міноборони Росії стверджує, що жодних порушень повітряного простору російськими літаками нібито не було.

"Три винищувачі здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область. Політ відбувався у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав", – сказано у повідомленні міністерства.

При цьому росіяни 19 вересня встигли влаштувати провокацію ще й проти Польщі. Два російських винищувачі пролетіли дуже низько над нафтогазовою платформою Petrobaltic в територіальних водах Польщі. Польська прикордонна служба заявила, що вона повідомлена про інцидент, тоді як росіяни взагалі не коментували його.

Інцидент з дронами над Польщею

Нагадаємо, що нещодавно російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували.

Після цього "вторгнення" голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що варто подумати про перехоплення російських безпілотників та ракет у повітряному просторі України. Тобто унеможливити їх політ над Польщею та іншими державами. Однак ці слова обурили відомого російського алкоголіка та за сумісництвом заступника Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який традиційно почав погрожувати НАТО війною.