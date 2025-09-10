Україна знову під масштабною російською атакою: частина дронів полетіла до Польщі
Країни НАТО підняли авіацію
Росія продовжує нічний терор України та запустила велику кількість безпілотників. Крім того, у повітря піднято кілька бомбардувальників, але їхня мета поки невідома.
За даними моніторингових каналів, щонайменше п’ять дронів залетіло на територію Польщі. Через це Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Нідерланди підняли в повітря винищувачі F-16 та F-35. Крім того, повідомлялося про виліт літака ДРЛВ SAAB 340.
За попередньою інформацією, два дрони були зрештою збиті, але поки що підтвердження тому немає. За іншою інформацією, є приліт. Попередньо вони змогли пролетіти щонайменше 50 кілометрів.
Аеропорт Ряшів на тлі цього було закрито через "незаплановану військову активність"
Щодо дронів над Україною, то основна їхня маса йде через північні та Київську область у бік Волинської та Львівської. Також кілька штук фіксували над Одеською та Черкаською.
На тлі цього українці вже почали займати місця в укриттях, оскільки є ймовірність того, що до сотень дронів додадуться ще й ракети.
Як повідомлялося раніше, у ніч на вівторок, 9 вересня, росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю, яке регулярно страждає від ворожих атак. Під удар потрапили приватні будинки.