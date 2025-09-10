Украина вновь под масштабной российской атакой: часть дронов улетела в Польшу
Страны НАТО подняли авиацию
Россия продолжает ночной террор Украины и запустила большое количество беспилотников. Кроме того, в воздух подняты несколько бомбардировщиков, но их цель пока неизвестна.
Согласно данным мониторинговых каналов, не менее пяти дронов залетело на территорию Польши. Из-за этого Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Нидерланды подняли в воздух истребители F-16 и F-35. Кроме того, сообщалось о вылете самолета ДРЛО SAAB 340.
По предварительной информации, два дрона были в конечном итоге сбиты, но пока подтверждения тому нет. По другой информации, есть прилет. Предварительно они смогли пролететь не менее 50 километров.
Аэропорт Жешув на фоне этого был закрыт из-за "незапланированной военной активности"
Что касается дронов над Украиной, то основная их масса идет через северные и Киевскую область в сторону Волынской и Львовской. Также несколько штук фиксировали над Одесской и Черкасской.
На фоне этого украинцы уже начали занимать места в укрытиях, поскольку есть вероятность того, что к сотням дронов добавятся еще и ракеты.
Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 9 сентября, россияне ударили беспилотниками по Запорожью, которое регулярно страдает от вражеских атак. Под удар попали частные дома.