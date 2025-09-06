Россияне обстреляли Запорожье: есть прилеты и перебои со светом и водой (обновлено)

Россияне начали атаку раньше обычного

Российские оккупанты устроили обстрел Запорожья вечером 6 сентября. Из-за этого в городе частично пропал свет и наблюдаются перебои с водой.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Известно о четырех пострадавших. Тем временем в местных telegram-каналах показали видеозаписи от местных жителей.

Например, "Труха" показала видеозапись пролетающего над городом дрона, а также видео дыма над местом прилета.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил факт прилетов и показал снимок пожара в одном из зданий. Всего были повреждены детский сад, частный дом и предприятие.

Прилет в Запорожье

Поврежденный дом в Запорожье

Мониторинговые ресурсы информируют, что над городом замечены дополнительные БПЛА, а потому жителей призывают оставаться в безопасных местах.

БПЛА в районе Запорожья в 19:25

upd 20:28 Федоров сообщил, что атакой было повреждено 6 многоэтажек и 4 частных дома.

В ГСЧС сообщили, что из-под завалов спасли одного человека. На месте попаданий работают экстренные службы.

Как сообщалось ранее, российским оккупантам удалось нарастить производство копий иранского ударного дрона "Шахед" и дронов-имитаторов типа "Гербера". В украинской разведке говорят, что враг в настоящее время способен производить примерно 2700 беспилотников в месяц, однако выпускать их ежедневно тысячами россияне могут разве что в мечтах.