Россияне устроили провокации против Эстонии и Польши, Европа возмущена

Российский режим во второй половине дня 19 сентября устроил сразу две провокации против НАТО. Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. Европейские страны возмущены, президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, а Россия откровенно лжет, что никаких нарушений не было.

Об инциденте сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии, а также ряд СМИ. По данным эстонских дипломатов, три истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там не менее 12 минут. СМИ писали, что на перехват российских самолетов подняли итальянские истребители F-35 и шведские Gripen из состава Воздушной полиции НАТО.

Реакция Эстонии

Известно, что МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и вручил ему ноту протеста.

"В этом году Россия четырежды нарушила воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, когда три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестким", — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Отдельно Эстония обратилась к НАТО с требованием срочно начать консультации в соответствии со статьей 4 устава Североатлантического союза. Об этом официально заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение абсолютно неприемлемо. Правительство Эстонии решило обратиться в НАТО с просьбой о консультациях по статье 4", – сообщил премьер.

Реакция Украины и союзников

Министерство иностранных дел Украины жестко осудило очередную российскую провокацию. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что случаи с нарушениями границ стран НАТО — это системная российская кампания против западных стран, которая требует системного ответа.

"Это не случайность. Это системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада. И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны", — сказал он.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене написала, что страны НАТО должны серьезно отнестись к ситуации, поскольку Россия испытывает границы стран Балтии "не без причины". Она напомнила при этом, как 10 лет назад Турция ответила на нарушение границы российским боевым самолетом.

"Мы должны действовать решительно… Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься", – сказала она.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами 19 сентября заявил, что ему "не нравится" инцидент с самолетами РФ в Эстонии. Впрочем, это была его вся реакция.

"Мне не нравится, когда такое случается. Это может повлечь за собой большие проблемы. Мне об этом будут сообщать", — сказал президент США.

Что лжет Россия

Российский режим предпринял очередную попытку отовраться. Минобороны России утверждает, что никаких нарушений воздушного пространства российскими самолетами якобы не было.

"Три истребителя совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — сказано в сообщении министерства.

При этом россияне 19 сентября успели устроить провокацию еще против Польши. Два российских истребителя пролетели очень низко над нефтегазовой платформой Petrobaltic в территориальных водах Польши. Польская пограничная служба заявила, что она уведомлена об инциденте, в то время как россияне вообще не комментировали его.

Инцидент с дронами над Польшей

Напомним, что недавно российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась солгать, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они потеряли бы управление и просто летели по прямой, а не маневрировали.

После этого "вторжения" глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что следует подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины. То есть сделать невозможным их полет над Польшей и другими государствами. Однако эти слова возмутили известного российского алкоголика и по совместительству заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, традиционно начавшего грозить НАТО войной.