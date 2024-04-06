"Для обороны есть, а для наступления…": Зеленский прокомментировал ситуация с нехваткой снарядов в ВСУ

Альтернативу им наши бойцы нашли

У Украины есть снаряды для обороны, однако нет необходимого количества оружия для наступательных действий. В то же время, украинские бойцы смогли преодолеть нехватку артиллерийских снарядов, заменив их ударными дронами.

Об этом в интервью "Мы — Украина" рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что по нескольким инициативам уже начало поступать оружие.

"Для того чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем, по-честному, во всех бригадах, которые на самых напряженных направлениях, все сегодня, слава Богу, долго боролись с этим, но все честно распределяется. Без приоритетов, без любимчиков, без никого. Сегодня все это есть", — сказал глава государства.

Зеленский заметил, что дроны стали альтернативой дефицитным артиллерийским снарядам. Это был вынужденный ход нашей армии, однако в некоторых направлениях он позволяет нивелировать проблему нехватки артиллерии.

"Мы увеличили производство дронов в десятки раз, дефициты в этом плане я не вижу. Боевые бригады это получают. Что касается срыва контрнаступления россиян, соответствующего оружия, то его не хватает", — сказал глава государства.

Также президент добавил, что для того чтобы полностью закрыть Украину, нам нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой или аналоги. Более того, нашему государству не хватает дальнобойных снарядов и вооружения, чтобы наносить удары по военным аэродромам РФ, самолетам и вертолетам, а также складам и базам.

Ранее "Телеграф" писал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию заявил, что для Украины в войне с российской агрессией наступил "крайне важный момент". Украине нужно оказать больше помощи от союзников.