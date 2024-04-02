Україна отримає снаряди від ще однієї країни: посередником виступить Чехія

Грецькі військові кажуть, що усі снаряди, які продадуть, будуть придатні до використання

Україна незабаром може отримати ще снаряди від однієї з країн Європи. На цей раз боєприпаси готова передати Греція, а посередником у передачі виступить Чехія, яка створила снарядну ініціативу для України.

Про це повідомляє грецьке видання iEidiseis із посиланням на власні джерела в уряді та армії Греції. За даними видання, передача буде не у форматі допомоги – Греція хоче за боєприпаси 150 мільйонів євро.

"Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету", – зазначила газета.

Боєприпаси будуть передаватися із запасів армії Греції. Військові сказали, що артилерійські снаряди, які будуть продаватися, перебували на складах, або використовувалися під час армійських навчань. Проте Греція запевнила, що усі боєприпаси, які виставлені на продаж, "придатні до використання".

Як повідомлялося раніше, Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року. Крім того, за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.

Також Чехія, яка зголосилася допомогти Україні вирішити снарядний голод і вже оголосила про постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів, може розширити програму допомоги. Тим самим ЗСУ можуть отримати від цієї європейської країни приблизно вдвічі більше снарядів.

Тим часом Єврокомісія в рекордно короткі терміни відібрала 31 проєкт положення ASAP щодо виробництва боєприпасів і виділила на них 500 млн євро. Відібрані проєкти охоплюють п’ять різних галузей: ракети, снаряди, вибухові речовини, порох та сертифікація випробувань і відновлення.