Украина получит снаряды от еще одной страны: посредником выступит Чехия

Греческие военные говорят, что все продающие снаряды будут пригодны к использованию

Украина в скором времени может получить снаряды от еще одной из стран Европы. В этот раз боеприпасы готова передать Греция, а посредником в передаче выступит Чехия, создавшая снарядную инициативу для Украины.

Об этом сообщает греческое издание iEidiseis со ссылкой на собственные источники в правительстве и армии Греции. По данным издания, передача будет не в формате помощи – Греция хочет за боеприпасы 150 миллионов евро.

"Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета", – отметила газета.

Боеприпасы будут передаваться из запасов армии Греции. Военные сказали, что артиллерийские снаряды, которые будут продаваться, находились на складах или использовались во время армейских учений. Однако Греция заверила, что все выставленные на продажу боеприпасы "пригодны к использованию".

Как сообщалось ранее, Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставлять в течение всего года. Кроме того, по чешской инициативе возможно приобретение еще 700 тысяч боеприпасов из стран за пределами НАТО.

Также Чехия, которая согласилась помочь Украине решить снарядный голод и уже объявила о поставках 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, может расширить программу помощи. Тем самым ВСУ могут получить от этой европейской страны примерно вдвое больше снарядов.

Тем временем Еврокомиссия в рекордно короткие сроки отобрала 31 проект положения ASAP по производству боеприпасов и выделила на них 500 млн евро. Отобранные проекты включают пять различных отраслей: ракеты, снаряды, взрывчатые вещества, порох и сертификация испытаний и восстановление.