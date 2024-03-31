Европейский оборонный гигант строит в Украине завод снарядов: персонал начнут обучать в этом году

Не исключено, что европейские специалисты также прибудут в Украину

Украинский персонал будущего военного завода KNDS отправится на подготовку во Францию уже до конца текущего года. При этом не исключено, что иностранные специалисты также могут прибыть в Украину

Как информирует обозреватель французской помощи French Aid to Ukraine в соцсети X, KNDS, которая является объединением немецкого оружейного производителя KMW и французского NEXTER, лишь на прошлой неделе объявила о заключении договора о сотрудничестве с Украиной.

Отмечается, что речь идет о строительстве в Украине завода по изготовлению боеприпасов, который будет осуществлять деятельность в долгосрочной перспективе.

"Дела начнутся в этом году. Украинские сотрудники приедут во Францию ​​для обучения, и мы не можем исключать возможность отправки сотрудников Nexter в Украину", — приводит обозреватель слова из заявления представителя KNDS.

При этом отмечается, что украинские военнослужащие уже проходят обучения на полигонах NEXTER с сентября 2023 года.

Справка: KNDS это совместное предприятие двух европейских производителей бронетехники – немецкой фирмы Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter Systems. По состоянию на 2020 год общая численность сотрудников KNDS и ее дочерних компаний составляет 8300 человек, оборот составляет 2,4 миллиарда евро, портфель невыполненных заказов составляет около 10,6 миллиарда евро, а объем принятых заказов — 3,3 миллиарда евро. В ассортимент продукции входят танки, бронетехника, артиллерийские системы, боеприпасы, военные мосты, системы управления боем и широкий спектр другого оборудования.

Как сообщалось ранее, в феврале президент Франции Эмануэль Макрон неоднократно высказывался о возможности отправки армии или некоторых военных специалистов в Украину. При этом на днях спикер нижней палаты парламента страны Яэль Брон-Пиве еще раз подтвердила, что такая возможность продолжает находиться на рассмотрении.