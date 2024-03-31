Європейський оборонний гігант будує в Україні завод снарядів: персонал розпочнуть навчати цього року

Не виключено, що європейські фахівці також прибудуть до України

Український персонал майбутнього військового заводу KNDS вирушить на підготовку до Франції вже до кінця поточного року. При цьому не виключено, що іноземні фахівці можуть прибути в Україну.

Як повідомляє оглядач французької допомоги French Aid to Ukraine в соцмережі X, KNDS, яка є об’єднанням німецького збройового виробника KMW і французького NEXTER, лише минулого тижня оголосила про укладення договору про співпрацю з Україною.

Наголошується, що йдеться про будівництво в Україні заводу з виготовлення боєприпасів, який провадитиме діяльність у довгостроковій перспективі.

"Справи розпочнуться цього року. Українські співробітники приїдуть до Франції для навчання, і ми не можемо виключати можливість відправлення співробітників Nexter в Україну", — наводить оглядач слова із заяви представника KNDS.

Зазначається, що українські військовослужбовці вже проходять навчання на полігонах NEXTER з вересня 2023 року.

Довідка: KNDS – це спільне підприємство двох європейських виробників бронетехніки – німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann та французької Nexter Systems. Станом на 2020 рік загальна чисельність співробітників KNDS та її дочірніх компаній складає 8300 осіб, оборот становить 2,4 мільярда євро, портфель невиконаних замовлень становить близько 10,6 мільярда євро, а обсяг прийнятих замовлень – 3,3 мільярда євро. До асортименту продукції входять танки, бронетехніка, артилерійські системи, боєприпаси, військові мости, системи управління боєм та широкий спектр іншого обладнання.

Як повідомлялося раніше, у лютому президент Франції Емануель Макрон неодноразово висловлювався про можливість відправлення армії чи деяких військових фахівців до України. При цьому днями речник нижньої палати парламенту країни Яель Брон-Піве ще раз підтвердила, що така можливість продовжує перебувати на розгляді.