Франция хочет передать Украине сотни "старых" БТР: аналитик рассказал, есть ли "зрада"

Украина может получить от Франции сотни боевых машин

После появления информации о том, что Франция намерена передать Украине броневики VAB, в сети уже начались споры о том, действительно ли эти старые боевые машины нужны ВСУ. При этом не смутило критиков и то, что эти машины активно используются украинскими защитниками еще с лета 2022 года.

Как отметил военный обозреватель и аналитик Александр Коваленко, техника это и вправду не новая, а производится с 1976 года, однако во французской армии их замену начали производить только сейчас.

При этом он подчеркнул, что изначально обсуждение неэффективности VAB начались на российских площадках, а затем они перекочевали и в украинское пространство.

По словам Коваленко, сетевые "эксперты" почему-то сравнивают французский бронеавтомобиль с БТР-80/82, хотя по функционалу его аналогом должен бы стать БРДМ-2, также в армии именуемый "бардаком".

"При этом, VAB уступает БРДМ-2 только в огневом потенциале, а именно 12,7-мм M2 HB Browning против 14,5-мм КПВТ. Вот только у Browning точность и эффективность намного выше. В остальном, все ТТХ французского VAB на голову и даже более того выше, нежели у "бардака". Скорость по трассе, мощность двигателя, преодоление водных преград, запас хода по шоссе и т.д.", — говорит он.

Коваленко подчеркнул, что определенно этим БТР понадобится некая доработка, вроде модификации "Мустанг" для БРДМ-2, однако в целом VAB отлично подойдет для того, чтобы выполнять аналогичные задачи и у Франции на складах их осталось около 2,5 тысячи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о БТР VAB и как их используют украинские военные на поле боя.

Примечательно, что на вооружении ВСУ стоит и более старая техника. Например, легендарный M113 на вооружение американской армии попал еще в 1960 году, однако до сегодняшнего дня его используют во всех уголках мира, в том числе и в Украине.