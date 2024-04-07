Россияне сменили тактику на фронте: используют "зерграши" и "мясные упаковки" для наступления (видео)

Похоже, это стандартная тактика для российских войск – массово умирать во время зерграшей и в бронетехнике.

Российские террористы сменили тактику на поле боя, начав атаковать большими группами пехоты (так называемый "зерграш", наступление максимальным количеством живой силы). Также они начали использовать так называемые "мясные упаковки" — боевые машины, в которые пытаются запихнуть как можно больше солдат, чтобы на скорости подлететь к украинским позициям и высадить пехотинцев у укреплений.

Впервые внимание на это обратили ряд OSINTеров и военных экспертов, опубликовавших видео с отражениями атак российских террористов на фронте. Только за 6 апреля насчитали по меньшей мере три атаки, в которых россияне прибегли к новой тактике.

Например, военный эксперт Игаль Левин заключил, что это теперь – стандартная тактика российских террористов. По его словам, эксперты в шоке, что россияне смогли набить в технику столько солдат, а понятия "одиночная цель", добавил он, для украинских военных теперь фактически не существует.

"Уже третье за день видеосвидетельство поражения российской бронетехники, набитой под завязку пехотой. Правда, в эту поместилось всего 12 пехотинцев, однако это явно означает новую целенаправленную тактику… В общем, надо отметить, что для украинцев больше нет такого понятия, как "единичная цель". Любой одиночный объект техники, по которому раньше могли не открывать огонь, чтобы сэкономить боеприпасы, теперь запросто может быть целым взводом солдат… То есть, россияне, видимо, обратили внимание, что из-за экономии боеприпасов по одиночным целям украинские бойцы не всегда открывают огонь, и теперь используют тактику "мясных упаковок" — максимально и битком набивая технику пехотой, фактически целый взвод на одну машину, а дальше на скорости пытаются проскочить no man’s land, чтобы залететь на украинские позиции и там уже "распаковаться". Решение — "распаковывать" их еще на ничейной земле, не вестись на то, что это якобы единичные цели", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ имеют определенные тактические успехи в Купянском и Лиманском направлениях. В то же время, ситуация вокруг Временного Яра обостряется, однако город под контролем ВСУ. Все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.