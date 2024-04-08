Війна — день 775: росіяни активізувалися у Роботино та Кринок і продовжують повітряний терор

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують атакувати на сході України, але також активізували штурми із застосуванням бронетехніки в районі Роботино (Запорізька область) та в районі Кринок (Херсонська область), де вони застосовують так звану "тактику тарганів" — штурмів великою кількістю малих груп. При цьому в ГУР кажуть, що найімовірніше загарбники концентруватимуть зусилля на місті Часів Яр і рухатимуться звідти у бік Покровська, проте це швидше за все відбудеться вже влітку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Велика кількість російських БПЛА зафіксована на Херсонщині, ще дві групи рухаються через Сумську область у бік Конотопу та з Чорного моря у бік Одеси.

Із ситуацією в Україні за 5 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 772: окупанти рвуться до Годинника Яру, тероризують Харків та Запоріжжя

Інформацію за 6 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 773: почалися бої біля Часового Яру, Україна завдає ударів по тилах Росії

Про те, що відбувалося 7 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 774: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку і намагаються прорватися до Годинника Яру