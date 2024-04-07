Не тільки Часів Яр: Росія почала посилено атакувати ще один важливий населений пункт

Лише за останню добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів на Запоріжжі

Російські окупанти, крім Часового Яру, посилено почали тиснути на ще одне місто на важливому напрямку. Цим містом є Роботине (Запорізька область).

Про це повідомила начальник пресслужби бригади "Спартан" Анастасія Кіріченко. Вона зазначила, що ворог намагається захопити Роботине, активізував артилерію та авіаудари. Так, лише за останню добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Запоріжжя.

"Ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачене положення, захопити Роботине. Намагаються прорвати цей напрямок оборони у тому числі із застосуванням броньованої техніки. Нашим захисникам важко, але вони відбивають ці цілодобові штурми", — додала майор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сьогодні виглядає Часів Яр, який штурмують росіяни. У місті практично не залишилося цілих будинків — ворог не соромиться бити по житловій забудові. У багатоповерхівках видно сліди пожеж та величезні дірки від попадання снарядів.