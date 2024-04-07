Не только Часов Яр: Россия начала усиленно атаковать еще один важный населенный пункт

Только за последние сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов на Запорожье

Российские оккупанты, помимо Часового Яра, усиленно начали давить на еще один город на важном направлении. Этим городом является Работино (Запорожская область).

Об этом сообщила начальник прессслужбы бригады "Спартан" Анастасия Кириченко. Она отметила, что враг пытается захватить Работино, активизировал артиллерию и авиаудары. Так, только за последние сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов на Запорожье.

"Враг всеми силами и средствами пытается восстановить утраченное положение, захватить Роботино. Пытаются прорвать это направление обороны в том числе с применением бронированной техники. Нашим защитникам тяжело, но они отбивают эти круглосуточные штурмы", — добавила майор.

Напомним, ранее мы писали о том, как сегодня выглядит Часов Яр, который штурмуют россияне. В городе практически не осталось целых домов — враг не стесняется бить по жилой застройке. В многоэтажках видны следы пожаров и огромные дыры от попадания снарядов.