Война — день 775: россияне активизировались у Работино и Крынок и продолжают воздушный террор

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают атаковать на востоке Украины, но также активизировали штурмы с применением бронетехники в районе Работино (Запорожская область) и в районе Крынок (Херсонская область), где они применяют так называемую "тактику тараканов" — штурмов большим количеством малых групп. При в ГУР говорят, что скорее всего захватчики будут концентрировать усилия на городе Часов Яр и двигаться оттуда в сторону Покровска, однако это скорее всего произойдет уже летом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Большое количество российских БПЛА зафиксировано в Херсонской области, еще две группы движутся через Сумскую область в сторону Конотопа и с Черного моря в сторону Одессы.

С ситуацией в Украине за 5 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 772: оккупанты рвутся к Часов Яру, терроризируют Харьков и Запорожье

Информацию за 6 апреля смотрите по ссылке: Война — день 773: начались бои у Часова Яра, Украина наносит удары по тылам России

О том, что происходило 7 апреля, читайте в материале: Война — день 774: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и пытаются прорваться в Часов Яр