Война — день 774: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и пытаются прорваться в Часов Яр

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты не сбавляют темпов наступления и пытаются продавить позиции ВСУ на направлении Авдеевки, но также начали все чаще предпринимать атаки с целью захватить город Часов Яр (Бахмутское направление). В обоих случаях оккупанты несут огромные потери и не демонстрируют существенного продвижения. При этом российская пропаганда раздувает информационную кампанию якобы о возможном начале наступления на Харьков, однако в Украине говорят, что это лишь способ посеять панику.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Взрывы в Харькове и Днепре. Вероятно, это идет боевая работа ПВО по ударным беспилотникам российских террористов.

00:00 В оккупированном Донецке раздалось несколько взрывов

О том, что происходило 4 апреля, читайте в материале: Война — день 771: оккупанты давят под Бахмутом и нанесли массированный удар по Харькову

С ситуацией в Украине за 5 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 772: оккупанты рвутся к Часов Яру, терроризируют Харьков и Запорожье

Информацию за 6 апреля смотрите по ссылке: Война — день 773: начались бои у Часова Яра, Украина наносит удары по тылам России