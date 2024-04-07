"Тактика тараканов" россиянам не помогла: в ВСУ рассказали, что происходит на юге (карта)

Силы обороны удерживают позиции, хотя условия сложные

Россияне давят на всех участках фронта и готовятся к новому наступлению, не оставляя попыток улучшить свое положение на левобережье Днепра в Херсонской области. Недавно Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) перешли к "тактике тараканов", но она не оправдала их ожиданий.

Вражеские войска малыми группами атаковали позиции Сил обороны в районе Крынок, количество штурмов возросло в несколько раз. Об этом спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

Украина становится лидером по производству и применению беспилотников

"В районе Крынок враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба ВСУ вы могли видеть, что фигурировали веские цифры штурмов, до 16 доходило, они пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной", ― рассказала Гуменюк.

"Тактика тараканов" заключается в увеличении количества малых штурмовых групп. Они атакуют позиции Сил обороны с разных сторон.

Смена тактики не помогла врагу. ВСУ успешно отражали все атаки. Россияне вернулись к привычной тактике и существенно уменьшили количество штурмов в сутки.

Ситуация на южном участке фронта

Отметим, что ВС РФ не только атакует позиции сил обороны, но и терроризирует гражданское население. Каждый день неоднократно обстреливается Харьков, который находится недалеко от границы. Военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, что таким образом враг стремится деморализовать украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне сбросили КАБ на многоэтажку в Купянске Харьковской области. К сожалению, без жертв не обошлось.