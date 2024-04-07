"Тактика тарганів" росіянам не допомогла: у ЗСУ розповіли, що відбувається на півдні (карта)

Сили оборони тримають позиції, хоча умови складні

Росіяни тиснуть на усіх ділянках фронту та готуються до нового наступу, не полишаючи спроб покращити своє положення на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Нещодавно Збройні сили Російської Федерації (ЗС РФ) перейшли до "тактики тарганів", але вона не виправдала їхніх очікувань.

Ворожі війська малими групами атакували позиції Сил оборони в районі Кринок, кількість штурмів зросла у кілька разів. Про це речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в етері телемарафону.

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"У районі Кринок ворог випробовував нову тактику. Днями у зведеннях Генштабу ЗСУ ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів, до 16 доходило, вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною", ― розповіла Гуменюк.

"Тактика тарганів" полягає у збільшенні кількості малих штурмових груп. Вони атакують позиції Сил оборони з різних сторін.

Зміна тактики не допомогла ворогу. ЗСУ успішно відбивали усі атаки. Росіяни повернулись до звичної тактики, та суттєво зменшили кількість штурмів за добу.

Ситуація на південній ділянці фронту

Зазначимо, що ЗС РФ не лише атакує позиції Сил оборони, а й тероризує цивільне населення. Щодня неодноразово обстрілюється Харків, який знаходиться неподалік від кордону. Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, що таким чином ворог прагне деморалізувати українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку у Куп’янську Харківської області. На жаль, без жертв не обійшлось.