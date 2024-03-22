Херсон та Миколаїв під загрозою? Де і навіщо росіяни сформували Дніпровську флотилію

У першу чергу нова флотилія загрожує півдню України

У Росії вирішили збільшити армію та створили Дніпровську річкову флотилію. Днями російський міністр оборони Сергій Шойгу відзвітував Володимиру Путіну, що така флотилія вже сформована.

"Телеграф" розібрався, де саме у Дніпрі зібралися плавати росіяни та наскільки з річкове угруповання окупантів може загрожувати півдню України.

Як пояснили план у РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що російські війська вже сформували Дніпровську річкову флотилію і бригаду катерів у її складі. Також сформовані армійський корпус, мотострілецька дивізія.

До кінця року збройні сили нібито сформують ще дві загальновійськові армії й 30 з'єднань, з яких 14 дивізій і 16 бригад.

Як це пояснив Шойгу: "Продовжимо вдосконалення бойового та чисельного складу російської армії відповідно до загроз військовій безпеці країни, що утворюються".

Де у Дніпрі можуть плавати росіяни

Росія вважає своєю окуповану частину півдня України (Запоріжжя, Херсонщина), де протікає Дніпро. Восени 2022 року росіяни провели псевдореферендум і на папері "включили" території до складу РФ.

На півдні лишається окупованим лівий берег Дніпра

Питання, яке лишається відкритим, це де саме базуватиметься і ховатиметься російська річкова Дніпровська флотилія? Якщо мова про південь, то катери стануть легальною і близькою мішенню для української зброї. Бо навіть кораблі Чорноморського флоту РФ, що знаходяться трохи далі, стабільно потерпають від атак дронів. Враховуючи ймовірне розташування, мова тут йде або про дуже швидкі катери (приречені оперативно втікати) або дешеві (яких не шкода).

Якщо вже дуже теоретизувати, до Дніпро є й у РФ. Насправді Дніпро починається з болота Мшара у Смоленській області Росії та досить швидко переходить у повноводну річку. Для того, щоб уявити, у Смоленську річка вужча, ніж у Києві, але глибока, і виглядає так:

Дніпро у російському Смоленську вужчий, ніж у Києві

Далі Дніпро протікає до нас територією Білорусі. Щобільше, по річці проходить кордон. У Білорусі Дніпро теж судноплавний, а Мінськ у 2023 році навіть надав Москві доступ до своїх річок (згідно з договором країн про внутрішнє судноплавство).

Чи заправлятиме там майбутня російська флотилія — питання, хоча росіяни вже користуються білоруською залізницею, а у 2022 році атакували Україну з боку Білорусі.

Джерело: Білоруське річкове пароплавство.

Навіщо їм це

Насправді про ідею створення Дніпровської річкової флотилії на Херсонщині військкори у Росії говорили ще з літа 2023 року, а у жовтні створення нової флотилії анонсував Дмитро Медведєв.

Заклики військкорів починалися зі скиглення, що окупантам не підходять вкрадені у місцевих човни зі старими моторами. Мовляв, треба "малий флот" зі 100 човнів, який би "сторожував" лівий берег Дніпра, складався зі швидких катерів довжиною 6-8 метрів. У вішлист вбивць увійшли катери-БПЛА для спостереження з РЕБ.

Навіщо: контролювати територію, сприяти десантуванню росіян і перешкоджати десантуванню ЗСУ, логістика, патрулювання.

Російські військкори мріяли про Дніпровську флотилію ще влітку минулого року

Зараз причину створення флотилії обґрунтували в Американському інституті вивчення війни (ISW). Аналітики ISW стверджують, що це є заявкою на повторну окупацію правобережної Херсонщини.

В ISW вважають, що Дніпровська річкова флотилія буде розгорнута разом у Херсонській області та діятиме проти українського плацдарму на лівобережжі та проти рейдів ЗСУ через річку.

Росіяни можуть використати її для підтримки російських рейдів через річку та висадки російських військ на контрольованому Україною правому березі Дніпра.

Аналітики не беруться оцінювати чисельність і рівень оснащення флотилії. Однак вони вважають малоймовірним той факт, що станом на зараз вона має ресурси, необхідні для повторної окупації Херсонщини.

Водночас присутність нового формування в цьому районі таки може змусити Україну направити війська та дефіцитну техніку на ділянку фронту, яка "була відносно неактивною з листопада 2022 року".

Флотилія в Україні

Катер “Буча”

Перспективною ідею створити флот на Дніпрі в Україні визнали, коли повномасштабна війна вже почалася. До арсеналу флотилії ВМСУ спочатку входили реквізовані судна, але згодом він розширився імпортними новинками: десантним катером SHERP the SHUTTLE (для патрулювання річок на півночі) та Sea Ark Dauntless, бронекатер проекту "Гюрза", катер "Буча".

Хоча раніше на території України Дніпровська річкова флотилія існувала, її створювали більшовики після захоплення Києва. Зокрема, флотилія вела бої із загонами отаманів, військами Директорії УНР, білогвардійцями. А потім брала участь у боях Другої світової, Дніпровський загін річкових кораблів зосереджувався від Канева до Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Військово-морських силах України назвали Чорноморський флот РФ флотилією після втрати флагмана "Москва".