Херсон и Николаев под угрозой? Где и зачем россияне сформировали Днепровскую флотилию

В первую очередь новая флотилия угрожает югу Украины

В России решили увеличить армию и создали Днепровскую речную флотилию. На днях российский министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину, что такая флотилия уже сформирована.

"Телеграф" разобрался, где именно в Днепре собрались плавать россияне и насколько речная группировка оккупантов может угрожать югу Украины.

Как объяснили план в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уже сформировали Днепровскую речную флотилию и бригаду катеров в ее составе. Также сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия.

К концу года вооруженные силы якобы сформируют еще две общевойсковые армии и 30 соединений, из которых 14 дивизий и 16 бригад.

Как это объяснил Шойгу: "Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии в соответствии с образующимися угрозами военной безопасности страны".

Где в Днепре могут плавать россияне

Россия считает своей оккупированной частью юга Украины (Запорожье, Херсонщина), где протекает Днепр. Осенью 2022 года россияне провели псевдореферендум и на бумаге "включили" территории в состав РФ.

На юге остается оккупированным левый берег Днепра

Вопрос, который остается открытым, где будет базироваться и прятаться российская речная Днепровская флотилия? Если речь идет о юге, то катера станут легальной и близкой мишенью для украинского оружия. Ибо даже находящиеся чуть дальше корабли Черноморского флота РФ стабильно страдают от атак дронов. Учитывая вероятное расположение, речь здесь идет или об очень быстрых катерах (обреченных оперативно убегать) или дешевых (которых не жалко).

Если уж очень теоретизировать, в Днепр есть и в РФ. На самом деле, Днепр начинается с болота Мшара в Смоленской области России и довольно быстро переходит в полноводную реку. Для того чтобы представить, в Смоленске река уже, чем в Киеве, но глубже, и выглядит так:

Днепр в российском Смоленске уже, чем в Киеве

Дальше Днепр протекает к нам по территории Беларуси. Более того, по реке проходит граница. В Беларуси Днепр тоже судоходен, а Минск в 2023 году даже предоставил Москве доступ к своим рекам (согласно договору стран о внутреннем судоходстве).

Будет ли там заправлять будущая российская флотилия — вопрос, хотя россияне уже пользуются белорусской железной дорогой, а в 2022 году атаковали Украину со стороны Беларуси.

Источник: Белорусское речное пароходство.

Зачем им это

На самом деле об идее создания Днепровской речной флотилии в Херсонской области военкоры в России говорили еще с лета 2023 года, а в октябре создание новой флотилии анонсировал Дмитрий Медведев.

Призывы военнослужащих начинались с нытья, что оккупантам не подходят украденные у местных лодки со старыми моторами. Мол, надо "малый флот" из 100 лодок, который "сторожил" левый берег Днепра, состоял из быстрых катеров длиной 6-8 метров. В вишлист убийц вошли катера-БПЛА для наблюдения с РЭБ.

Зачем: контролировать территорию, способствовать десантированию россиян и препятствовать десантированию ВСУ, логистике, патрулированию.

Российские военные коры мечтали о Днепровской флотилии еще летом прошлого года

В настоящее время причину создания флотилии обосновали в Американском институте изучения войны (ISW). Аналитики ISW утверждают, что это заявка на повторную оккупацию правобережной Херсонщины.

В ISW считают, что Днепровская речная флотилия будет развернута вместе в Херсонской области и будет действовать против украинского плацдарма на левобережье и против рейдов ВСУ через реку.

Россияне могут использовать ее для поддержки российских рейдов через реку и высадки российских войск на контролируемом Украиной правом берегу Днепра.

Аналитики не берутся оценивать численность и уровень оснащения флотилии. Однако они считают маловероятным тот факт, что на сегодня она имеет ресурсы, необходимые для повторной оккупации Херсонщины.

В то же время присутствие нового формирования в этом районе может заставить Украину направить войска и дефицитную технику на участок фронта, который "был относительно неактивен с ноября 2022 года".

Флотилия в Украине

Катер "Буча"

Перспективной идеей создания флота на Днепре в Украине признали, когда полномасштабная война уже началась. В арсенал флотилии ВМСУ сначала входили реквизированные суда, но впоследствии он расширился импортными новинками: десантным катером SHERP the SHUTTLE (для патрулирования рек на севере) и Sea Ark Dauntless, бронекатер проекта "Гюрза", катер "Буча".

Хотя раньше на территории Украины Днепровская речная флотилия существовала, ее создавали большевики после захвата Киева. В частности, флотилия вела бои с отрядами атаманов, войсками Директории УНР, белогвардейцами. А затем участвовала в боях Второй мировой, Днепровский отряд речных кораблей сосредотачивался от Канева до Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Военно-морских силах Украины назвали Черноморский флот РФ флотилией после потери флагмана "Москва".